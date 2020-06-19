Мэрия Владимира организовала общественное обсуждение проекта благоустройства большого участка улицы Соколова-Соколенка.
Проект благоустройства на участке от улицы Комиссарова до улицы Куйбышева стал возможен после демонтажа нелегальных металлических гаражей.
Протяженность участка составит почти километр. Здесь будет проложено около километра велодорожек шириной 2,5 метра, а параллельно велодорожкам - 2000 метров тротуаров такой же ширины. Для разделения пешеходов и велосипедистов смонтируют ограждения, а вдоль тротуаров установят освещение и организуют 4 площадки для отдыха с лавочками, цветниками и газонами. Площадь озеленения составит более 17 тыс. кв. метров. Кроме того, для любителей велосипедных прогулок сделают несколько локальных байк-парковок.
Андрей Шохин поставил задачу выполнить весь комплекс благоустроительных работ уже этим летом. Впоследствии километровый «велосипедный» участок улицы Соколова-Соколенка будет продлен по улице Комиссарова и далее до Суздальского проспекта.
Жители могут высказаться «за» или «против» проекта на официальном сайте администрации города, а на электронную почту [email protected]
можно направить свои замечания и предложения.