2020-06-19 19:10:03
2020-06-19 19:10:03
Главное
/ Тема: Во Владимире поздравили медиков с профессиональным праздником
/
(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
21 июня профессиональный праздник отметят медики. Уже третий месяц они противостоят распространению коронавируса.
Посуточные дежурства, постоянный недосып, повышенная нагрузка. Анатолий Уколов, главврач больницы скорой помощи, в начале недели принял 50 новых мест для больных коронавирусом. Половина уже занята. Что такое «ковид 19» Анатолий знает лично. Когда заболел, от госпитализации отказался. Семья - на дачу, сам - 2 недели полной изоляции. Но время даром не прошло.
Жертвами смертельно опасной инфекции стали многие врачи, медсёстры, санитары. Их имена - на сайте "Список памяти". Всего - 259 фамилий, 8 из которых - медики Владимирской области. В красном кресте переболели уже более 70 сотрудников.
Анатолий Уколов, главврач больница скорой помощи: «Это не сломило никого, ни одного заявления на увольнение. Люди достойно выдержали эту атаку. Более 70 человек у меня переболело и сейчас находятся на больничном. Практически все уже вышли в строй».
«Спасибо врачам» - звучит сегодня повсюду. Концерты прошли прямо под окнами «Красного креста», станции переливания крови и перинатального центра.
Организатор - общественная организация «Региональная инициатива» и областной комитет по социальной политике. Врачей и волонтёров наградили почётными грамотами, подарочными сертификатами.
Олег Дурыманов, заведующий хирургическим отделением: «Очень приятно... сейчас мы этого лишены».
Благодарность медикам выразили владимирские художники и региональный штаб ОНФ. Акцию «Художники медикам» предложил Виктор Шамаев, член союза художников России. Они собрали порядка 30 работ. Картина Владимира Улитина «Деревья у дороги» теперь во второй городской больнице.
- Дорога жизни
Картины также получат 14 медучреждений региона. Среди них больницы, госпитали, роддома, где каждый день врачи борятся с коронавирусом за жизнь пациентов.
Галина Мизелёва, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Акция чудесная ... украшает жизнь».
Михаил Суханов, главврач городской больницы №2: «Огромное внимание....как никогда».
«Врачи-герои». Клумбу с таким названием сделали волонтёры партии "Единая Россия". У многих коронавирусом болели знакомые, друзья. И выжили благодаря профессионализму и самоотверженности медиков.
Владимир Лялин, волонтёр: «Я хочу, чтобы эта надпись из цветов всегда напоминала, кому мы обязаны нашим с вами здоровьем, чтобы многие помнили подвиг наших медработников».
Врачи признательны за внимание к их профессии. Но лучшей благодарностью называют отношение людей к своему здоровью. Режим самоизоляции еще не отменен.
Нина Глизница, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"