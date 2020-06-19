19.06.2020

2020-06-19 19:10:03

Во Владимире поздравили медиков с профессиональным праздником

21 июня профессиональный праздник отметят медики. Уже третий месяц они противостоят распространению коронавируса.

Посуточные дежурства, постоянный недосып, повышенная нагрузка. Анатолий Уколов, главврач больницы скорой помощи, в начале недели принял 50 новых мест для больных коронавирусом. Половина уже занята. Что такое «ковид 19» Анатолий знает лично. Когда заболел, от госпитализации отказался. Семья - на дачу, сам - 2 недели полной изоляции. Но время даром не прошло.



Жертвами смертельно опасной инфекции стали многие врачи, медсёстры, санитары. Их имена - на сайте "Список памяти". Всего - 259 фамилий, 8 из которых - медики Владимирской области. В красном кресте переболели уже более 70 сотрудников.

Анатолий Уколов, главврач больница скорой помощи: «Это не сломило никого, ни одного заявления на увольнение. Люди достойно выдержали эту атаку. Более 70 человек у меня переболело и сейчас находятся на больничном. Практически все уже вышли в строй».

«Спасибо врачам» - звучит сегодня повсюду. Концерты прошли прямо под окнами «Красного креста», станции переливания крови и перинатального центра.

Организатор - общественная организация «Региональная инициатива» и областной комитет по социальной политике. Врачей и волонтёров наградили почётными грамотами, подарочными сертификатами.

Олег Дурыманов, заведующий хирургическим отделением: «Очень приятно... сейчас мы этого лишены».

Благодарность медикам выразили владимирские художники и региональный штаб ОНФ. Акцию «Художники медикам» предложил Виктор Шамаев, член союза художников России. Они собрали порядка 30 работ. Картина Владимира Улитина «Деревья у дороги» теперь во второй городской больнице.

- Дорога жизни

Картины также получат 14 медучреждений региона. Среди них больницы, госпитали, роддома, где каждый день врачи борятся с коронавирусом за жизнь пациентов.

Галина Мизелёва, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Акция чудесная ... украшает жизнь».

Михаил Суханов, главврач городской больницы №2: «Огромное внимание....как никогда».

«Врачи-герои». Клумбу с таким названием сделали волонтёры партии "Единая Россия". У многих коронавирусом болели знакомые, друзья. И выжили благодаря профессионализму и самоотверженности медиков.

Владимир Лялин, волонтёр: «Я хочу, чтобы эта надпись из цветов всегда напоминала, кому мы обязаны нашим с вами здоровьем, чтобы многие помнили подвиг наших медработников».

Врачи признательны за внимание к их профессии. Но лучшей благодарностью называют отношение людей к своему здоровью. Режим самоизоляции еще не отменен.

Нина Глизница, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"