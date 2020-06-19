Во Владимирской области новая смерть от КОВИДа, об этом сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф. За последние сутки в регионе зафиксирован ещё 1 летальный исход. Общее количество

Во Владимирской области новая смерть от КОВИДа, об этом сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф. За последние сутки в регионе зафиксирован ещё 1 летальный исход. Общее количество смертей от новой инфекции теперь равно 49-ти. Что касается заболевших, статистика по ежедневному приросту новых заражённых продолжает держаться примерно на одном уровне. В 33 регионе за последний день — 56