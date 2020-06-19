Во Владимирской области новая смерть от КОВИДа, об этом сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф. За последние сутки в регионе зафиксирован ещё 1 летальный исход. Общее количество
<a href="https://33live.ru/novosti/19-06-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-3795-umershix-do-49.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 3795, умерших до 49</a> - Во Владимирской области новая смерть от КОВИДа, об этом сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф. За последние сутки в регионе зафиксирован ещё 1 летальный исход. Общее количество
[url=https://33live.ru/novosti/19-06-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-3795-umershix-do-49.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 3795, умерших до 49[/url] - Во Владимирской области новая смерть от КОВИДа, об этом сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф. За последние сутки в регионе зафиксирован ещё 1 летальный исход. Общее количество