19.06.2020

2020-06-19 14:15:04

Во Владимирской области продлевают жизнь деревьев-памятников

Всероссийской программе "Деревья - памятники живой природы" - 10 лет. Сколько деревьев с таким статусом есть во Владимирской области, как их пытаются сохранить и какие изменения необходимо внести в программу? Ответы на эти вопросы - в интервью с и.о. главы департамента лесного хозяйства, Ольгой Канищевой.