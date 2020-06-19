Она в буквальном смысле потерялась. Ушла утром ушла на прогулку и не вернулась домой. Обеспокоенные родственники сообщили правоохранителям, что у пенсионерки отсутствует мобильный телефон,

Она в буквальном смысле потерялась. Ушла утром ушла на прогулку и не вернулась домой. Обеспокоенные родственники сообщили правоохранителям, что у пенсионерки отсутствует мобильный телефон, связи с ней нет. Уточнив приметы разыскиваемой, в скором времени сотрудники Росгвардии по Кольчугинскому и Киржачскому районам обнаружили её на привокзальном рынке. Она сидела на скамейке. В медицинской помощи не нуждалась.