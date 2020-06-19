19.06.2020

2020-06-19 10:00:04

Во Владимирской области выявлено 56 случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 19 июня лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

10 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Собинском, 10 сл. в Петушинском, 7 сл. в г. Владимире, 3 сл. в Судогодском, 3 сл. в Мелековском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл в Муромском, 2 сл. в Александровском, 2 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл в Кольчугинском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Суздальском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3795 случаев заболевания .

744 сл. в г. Владимире, 601 сл. в Гусь-Хрустальном, 482 сл. в Петушинском, 344 сл. о. Муром, 315 сл. в Александровском, 261 сл. в Ковровском, 197 сл. в Собинском, 158 сл. в Юрьев-Польском, 137 сл. в Кольчугинском, 110 сл. в Судогодском, 97 сл. в Киржачском, 94 сл. в Вязниковском, 74 сл. в Меленковском, 65 сл. в Суздальском, 52 сл. в Камешковском, 27 сл. в г. Радужном, 26 сл. в Селивановском, 11 сл. в Гороховецком). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.