Вооруженные силы РФ и Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к тестированию вакцины от коронавируса COVID-19. Тестирование проходит на базе Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко, разрешение дал Минздра.

Вооруженные силы РФ и Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к тестированию вакцины от коронавируса COVID-19. Тестирование проходит на базе Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко, разрешение дал Минздрав, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.#Видео @mod_russia совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи приступили к клиническим испытаниям российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики #COVID19 https://t.co/qU7AhoccI5 #АрмияРоссии #БорьбаСКоронавирусом #Вакцина #Медицина pic.twitter.com/U5ZLu56td2— Минобороны России (@mod_russia) June 18, 2020Военные поясняют, что всего было отобрано 18 добровольцев. Девяти из них ввели один компонент вакцины, остальным – второй. Пока участники исследования чувствуют себя нормально: аллергические реакции, ухудшение состояния здоровья, осложнения не наблюдаются.Добровольцы будут постоянно находиться под контролем врачей. Через несколько дней, после получения и анализа первых данных, планируется вакцинация еще одной группы.По последним данным, в России зафиксирована 561 тысяча случаев заражения коронавирусом. Почти 314 тысяч человек выздоровели. Жертвами COVID-19 стали 7660 инфицированных.