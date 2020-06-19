Xiaomi выпустила в России Mi Smart Band 4 NFC — спецверсию умного фитнес-трекера с возможностью бесконтактной оплаты

Компания Xiaomi объявила о старте продаж на российском рынке Mi Smart Band 4 NFC - спецверсии "умного" фитнес-трекера с возможностью бесконтактной оплаты. Новинка стоит 3 990 рублей и уже доступна в магазинах.Устройство было разработано при участии Mastercard, поэтому воспользоваться им смогут держатели банковских карт только этой платежной системы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Ru.В компании отдельно отмечают, что Россия стала первым в мире рынком, где была запущена модель Mi Smart Band 4 с полноценной платежной функциональностью. Расплачиваться бесконтактно, прикладывая браслет с NFC-чипом к терминалу, могут обладатели карт Райффайзенбанка, Россельхозбанка, "Тинькофф Банка", а также банков "Открытие", "Русский Стандарт", ВТБ, ПСБ, МКБ и "Кредит Европа банка". В будущем число партнерских финансовых организаций будет увеличиваться.Для бесконтактной оплаты на смартфоне должно быть установлено приложение Mi Fit. Всего к нему можно привязать до шести карт.За исключением NFC-чипа, новинка мало чем отличается от стандартной модели. Она оснащена цветным 0,95-дюймовым AMOLED-экраном, 16 ГБ встроенной памяти и съемным ремешком, совместимым с Mi Band 3.Трекер умеет отслеживать пульс, мониторить качество сна, считать шаги и калории, управлять музыкой с запястья, а также автоматически распознавать некоторые виды тренировок, включая плавание. Корпус водонепроницаемый - его можно погружать на глубину до 50 метров. Подключается Mi Smart Band 4 NFC к смартфонам с Android 4.4+ и iOS 9.0+.