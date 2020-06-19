19.06.2020

2020-06-19 14:45:04

Юные инженеры Владимирской области представили свои проекты

Подведены итоги регионального конкурса инженерных и творческих проектов мобильного технопарка «Кванториум». По каким критериям оценивали работы эксперты и с какими сложностями столкнулись школьники в виртуальном конкурсе - в нашем репортаже.

Индивидуальные и командные работы под контролем наставников - на протяжении года у тысячи ребят по всей Владимирской области шло обучение - в режиме онлайн. За это время дети разработали несколько проектов по улучшению родного города. Например, Анастасия Горбушина из Никологор разработала проект парка "Лукоморье", чтобы как можно больше людей захотели посетить ее родной поселок. А в Меленках совсем скоро можно будет сходить на виртуальную экскурсию. Чтобы ее не проспать, будет легко проснуться под звон "умного будильника" - изобретение Валерии Эльтиковой и Полины Прохоровой. Онлайн-викторина по географии России и актуальная интерактивная карта распространения коронавируса в 33 регионе - малая часть проектов. По словам руководителя Ильи Максимова, если бы не ограничения, связанные с пандемией, их могло быть в несколько раз больше.

Илья Максимов, руководитель мобильного «Кванториума»: «В связи с непростой ситуацией, что у нас тут началась эпидемия, было сложно собрать детей. Наставники организовали сервера-дискорт, записывали видеоролики, всячески мотивировали ребят. Я считаю, что это неплохой результат - показать 16 проектов на конкурсе. Конечно, они могли бы быть сильнее в плане предоставления прототипа робота или уже готовой программы. Но так как у детей не было оборудования, мы не могли к ним приехать, поэтому проекты получились недоработанными. Но и для нас это первый опыт, и для детей».

Эксперты просматривали видеоролики ребят, а затем уже в прямом эфире задавали детям вопросы. Умение обосновать ответ и аргументировать свою точку зрения - основные критерии. Оценивал работы участников профессор ВлГУ Сергей Аракелян, он обращал внимание на грамотность изложения и общую эрудицию. Поблагодарил руководителей "Кванториума" за их энтузиазм и серьезное отношение к своему делу.

Сергей Аракелян, заведующий кафедрой физики и прикладной математики ВлГУ, профессор: «Делаете святое дело. Молодежь приучаете, именно школьников, со школьных лет и даже дошкольных лет к такому важному делу, которое в конце концов, определит будущее страны. Я работаю в университете, с молодежью общаемся. Но вот здесь школьники, есть и младшие классы, и старшие классы, и они реально делают проекты. Вы знаете, не все взрослые понимают, что такое проекты».

В планах мобильного "Кванториума" - доработать проекты очно вместе с наставниками. Также это можно будет сделать и самостоятельно - в школе есть несколько "точек роста" - из необходимого оборудования там есть даже 3D принтер. Илья Максимов надеется, что в следующем году проектов будет намного больше. И ребята, вместе с наставниками, смогут встретиться не в виртуальном, а реальном мире.

Мария Городская. "Вести-Владимир"