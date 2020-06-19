Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса поделился новыми данными о зараженных. По данным на 19 июня, COVID-19 обнаружили почти у 570 тысяч человек.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса поделился новыми данными о зараженных. По данным на 19 июня, COVID-19 обнаружили почти у 570 тысяч человек.За последние 24 часа в России выявлено 7972 граждан, которые подхватили коронавирус. При этом 32,7% протестированных не имели симптомов болезни. Оправились от COVID-19 10443 человека, 181 житель России скончался.В Москве ситуация с коронавирусом обнадеживающая: COVID-19 обнаружили у 1136 человек. Таким образом, число новых случаев заражения не превышает двух тысяч 11-й день подряд.Второе место по суточному приросту занимает Московская область. Там зафиксировано 646 новых случаев заражения коронавирусом.На третьем месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ – 259 человек. Далее по списку идет Свердловская область – 254 зараженных.Долгое время на третьем месте находился Санкт-Петербург, но теперь он занимает пятое. В Северной столице выявлено 228 инфицированных.10 Июн 2020 в 12:07 PDTЧисло зараженных коронавирусом за все время составляет 569 063. От COVID-19 умер 7841 человек. Выздоровели 324 406 жителей страны.Среди всех государств Россия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом граждан. Больше всего инфицированных выявлено в США – 2,234 миллиона. На втором месте Бразилия – более 960 тысяч случаев.