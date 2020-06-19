Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца первого заместителя главы города Михаила Сычева.

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца первого заместителя главы города Михаила Сычева.Чиновник стал фигурантом уголовного дела об афере с муниципальной недвижимостью, в том числе — с историческим памятником стоимостью в десятки миллионов рублей, напоминает телеканал "Россия 24". Через серую схему здание за бесценок перешло из городской собственности к одному из крупных бизнесменов Ульяновска.Расследование обещает быть одним из самых скандальных в регионе. Тот самый бизнесмен, который фигурирует в деле, неожиданно скончался несколько дней назад. По некоторым данным, он мог покончить с собой. Сычев останется под стражей до 15 августа.