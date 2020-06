Украине сейчас явно не до Минских договоренностей. В Киеве сегодня обсуждали, где проведет это лето экс-президент Петр Порошенко - на свободе или под стражей. Обсуждали в суде, где рассматривали одно из возбужденных против него дел, и обсуждали на улице, которую захватили его сторонники.

Украине сейчас явно не до Минских договоренностей. В Киеве сегодня обсуждали, где проведет это лето экс-президент Петр Порошенко — на свободе или под стражей. Обсуждали в суде, где рассматривали одно из возбужденных против него дел, и обсуждали на улице, которую захватили его сторонники.У стен Печерского суда Киева митинг. Впервые президент Украины мог оказаться под арестом. Петр Порошенко весь в черном — два дня назад умер его отец. И на 18 июня было назначено прощание. Прокурор даже предлагал на день перенести суд. Но экс-президент предпочел перенести похороны. А с трибуны рассказать о новом уголовном деле против него."Оказывается, возбудили еще одно дело — дословно цитирую, я ничего не выдумываю: "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", – мобилизует своих сторонников пятый президент Украины Петр Порошенко.В ответ раздается традиционное — "Ганьба!"Давно не выступавший перед таким количеством людей Порошенко явно наслаждается моментом. Времени не теряет и его супруга — она в трауре и в футболке с портретом мужа. Даже здесь подогревает слушателей мифической угрозой, переходя с украинского на русский."Это настоящий террор, когда пытаются унизить украинский язык, который очень мешает российским интересам. А русские интересы заканчивается там, где заканчивается русский язык". – проводит водоразделы супруга бывшего украинского президента Марина Порошенко.Сторонники принесли покрышку как напоминание о Майдане — мол, и силой можем на суд надавить. Американский Госдеп давит через Twitter."При демократии все граждане заслуживают равенства перед законом. Судебная система не должна использоваться для политических целей", — гласит запись в микроблоге государственного блога США.All citizens in a democracy deserve to be treated equally and fairly under the law. The justice system should not be used for the purpose of settling political scores.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 18, 2020Порошенко подозревают в превышении полномочий, в том что он продавил назначение своего человека на пост замглавы Службы внешней разведки. Но ни ареста, ни даже ожидавшегося залога в 10 миллионов гривен не произошло. Генпрокурор просит обязать Порошенко сдать паспорт и сообщать о своих поездках за пределы Киева. Но окончательное решение примут 1 июля. Сторонники разошлись, пригрозив возвращаться на каждое заседание суда. Это украинское лето, кажется, будет богато на уличные протесты.У офиса президента Украины уже очередь надо занимать. Днем для Зеленского проводят антикоррупционный урок активисты Автомайдана. По ночам жгут файеры люди, требующие расследования убийств журналистов. Сам Зеленский по-прежнему в карантине, и в его отсутствие поражение в Раде терпит правительство. Депутатов просили поддержать программу кабинета министров, рассчитанную на год."Наша программа — это план действий, которым мы будем руководствоваться в работе. Мы отличаемся от предшественников, нас не волнует иммунитет, нас волнует благосостояние страны", — пытается убедить депутатов Верховной рады украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.В программе этой — почти все, что обещал Зеленский перед выборами. А ее одобрение означало бы иммунитет для кабмина. Но не хватило 20 голосов. И теперь отставка украинского правительства снова возможна.Первым депутаты угрожают увольнением министру внутренних дел Арсену Авакову — единственному из руководителей переворота, кто до сих пор остается у власти. Но оказалось, что отправлять отдельных министров в отставку украинский закон не позволяет. Только все правительство целиком. И судя по массовым протестам у стен парламента, это решение тоже не в отдаленном будущем.