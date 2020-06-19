Звезда сериала Игра престолов попала в объектив папарацци. Софи Тернер вот-вот станет мамой в первый раз.

Звезда сериала "Игра престолов" попала в объектив папарацци.Софи Тернер вот-вот станет мамой в первый раз.Слухи о том, что 24-летняя актриса и 30-летний музыкант ДжоДжонас станут родителями, появились в феврале. О беременности Софи Тернерпроговорилась ее подруга. Приятельница сказала, что знаменитости оченьобрадовались новости о скором пополнении.Звезда сериала "Игра престолов" комментировать утечкуинформации не стала. Меняющуюся фигуру Софи скрывала под свободными нарядами.Прятать растущий живот у Тернер получалось до мая. Тогдарепортеры сфотографировали артистку во время прогулки с супругом. Дажемешковатая одежда не помогла скрыть тот факт, что совсем скоро у Софи и Джо будетпервенец.Впрочем, судя по свежим снимкам, которые появились в Сети, звезде "Игры престолов" надоело делать секрет из своей беременности. Артисткапрогулялась по улицам Лос-Анджелеса в обтягивающих леггинсах и коротком беломтопе. Одежда обрисовывала внушительных размеров живот. На плечи знаменитостьнакинула жакет, который, как показалось, только подчеркивал перемены в фигуре.19 Июн 2020 в 12:44 PDTОтметим, что . До беременностиактриса с удовольствием делилась с поклонниками даже незначительными радостями.Звезда сериала "Игра престолов" публиковала снимки с двух своих свадеб. Софи иДжо устроили два праздника: скромный в США и пышный во Франции.