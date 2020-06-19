Звезда сериала Игра престолов попала в объектив папарацци.
Софи Тернер вот-вот станет мамой в первый раз.
Звезда сериала "Игра престолов" попала в объектив папарацци.
Софи Тернер вот-вот станет мамой в первый раз.
Слухи о том, что 24-летняя актриса и 30-летний музыкант Джо
Джонас станут родителями, появились в феврале. О беременности Софи Тернер
проговорилась ее подруга. Приятельница сказала, что знаменитости очень
обрадовались новости о скором пополнении.
Звезда сериала "Игра престолов" комментировать утечку
информации не стала. Меняющуюся фигуру Софи скрывала под свободными нарядами.
Прятать растущий живот у Тернер получалось до мая. Тогда
репортеры сфотографировали артистку во время прогулки с супругом. Даже
мешковатая одежда не помогла скрыть тот факт, что совсем скоро у Софи и Джо будет
первенец.
Впрочем, судя по свежим снимкам, которые появились в Сети, звезде "Игры престолов" надоело делать секрет из своей беременности. Артистка
прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в обтягивающих леггинсах и коротком белом
топе. Одежда обрисовывала внушительных размеров живот. На плечи знаменитость
накинула жакет, который, как показалось, только подчеркивал перемены в фигуре.
19 Июн 2020 в 12:44 PDT
Отметим, что . До беременности
актриса с удовольствием делилась с поклонниками даже незначительными радостями.
Звезда сериала "Игра престолов" публиковала снимки с двух своих свадеб. Софи и
Джо устроили два праздника: скромный в США и пышный во Франции.