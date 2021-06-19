Владимир - не Нью Йорк и не Москоу Сити. Так говорят жители города. Новые высотки строятся почти каждый день. Но нужны ли они городу на семи холмах или только мешают обзору? Об этом в нашем репортаже.

Владимир - не Нью Йорк и не Москоу Сити. Так говорят жители города. Новые высотки строятся почти каждый день. Но нужны ли они городу на семи холмах или только мешают обзору? Об этом в нашем репортаже.Самые строгие правила застройки во Владимире действуют для исторических территорий. Здесь, возле областной филармонии, как раз заканчиваются границы исторического центра. И это можно наглядно увидеть - на примере этих современных высоток."Человейники" - безликие многоэтажки, так называют их местные жители. Таких жилых комплексов, как на улице Мира, вырастает во Владимире все больше. А у высотного строительства немало негативных последствий. Жители мало общаются и почти знают друг друга. Дворы становятся небезопасными, уверен Артем Черней, основатель движения "Владимир будущего": «Как выглядит обычный сценарий жизни? Мы приехали к себе домой, припарковали машину, с кем-то встретились у лифта, например. И это доказывается антропологическими исследованиями: чем больше таких горизонтальных связей, тем меньше соседей мы знаем».3 года жители дома в Коммунаре не могут въехать в собственные квартиры. Официально дом не введен в эксплуатацию. Причина - нарушение этажности в охранной зоне.«В этом районе разрешено строить здание не больше 24 метров, но здесь есть подъезд, где 9 этажей и он порядка 35 метров».Иван Медведев признается: никогда бы не переехал в высотное здание. Он выбрал Октябрьский район принципиально. Привлекла малоэтажная застройка, приятная глазу архитектура. Правда, еще недавно во дворе дома на улице Горького 60, была хоккейная коробка и уютный двор. Но теперь здесь идет стройка. Скоро окна домов будут выходить на ряд очередных высоток. Иван Медведев, блогер, создатель общественного движения «Есть мечта! Владимир»: «И здесь я представляю ужас конкретно жителей этого дома, когда у них во дворе сносится хоккейная коробка, сносится этот двор, вполне себе благоустроенный, и вырастает многоэтажное здание».По словам архитектора Людмилы Басмановой, для многоэтажной застройки есть строительные регламенты. Они представлены на сайте городской администрации: «Если мы открываем этот документ и смотрим, что же нам можно построить на том участке, который выделен у нас. То мы увидим следующее - есть предельное количество этажей , есть предельная высота - 60 метров».Гости города отмечают особую черту Владимира - его холмистость. Ульяна Брыжова - из Уфы. По ее словам, Владимир - самый живописный маленький город России. И этот статус нужно поддерживать. Ульяна Брыжова, жительница Уфы: «Владимир мне запомнился как очень чистый и ухоженный город. С каким-то бесконечным количеством смотровых площадок на Георгиевской улице. Есть даже смотровая на смотровую».Зодчие 12 века для белокаменных храмов выбирали самые высокие места. Градостроительной нормой на многие века оставалось негласное правило - не строить здания выше церквей. Так и складывался неповторимый облик Владимира. Современные строители менее щепетильны. И владимирцы опасаются, что уже через несколько десятилетий полюбоваться панорамой города можно будет только с высоты птичьего полета.Анастасия Сахарова, Александр Чунаев, Александр Голубев. «Вести-Владимир».