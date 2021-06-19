Тест-драйв на стрессоустойчивость и умение работать в коллективе можно проверить на первенстве по пешеходному туризму. Каждый год студенты владимирских ВУЗов собираются судогодском лесу. Что из этого выходит - выяснила Любовь Истратова.

Тест-драйв на стрессоустойчивость и умение работать в коллективе можно проверить на первенстве по пешеходному туризму. Каждый год студенты владимирских ВУЗов собираются судогодском лесу. Что из этого выходит - выяснила Любовь Истратова.Выйти из зоны комфорта и преодолеть страх - главные задачи, которые стоят перед студентами - участниками первенства по пешеходному туризму. Анастасия Агибалова, замдиректора института физической культуры и спорта ВлГУ: "Каждый год в институте физкультуры и спорта студенты в течение полугода изучают курс - спортивный туризм. Невозможно в аудитории изучить данный вид спорта, поэтому мы каждый год в течении трех дней здесь, в Дюкинских карьерах, чтобы студенты показали теперь свои знания и многому научились. За эти три дня здесь они получат знаний намного больше, чем за полгода в аудитории”.Спортивный туризм - это прежде всего - преодоление препятствий, водная ли это преграда или глубокий овраг. В первенстве участвуют 60 студентов-спортсменов по разным видам спорта. Большинство - без походного опыта, но так даже интереснее, говорят новички.-Почему ваш лагерь самый красивый?-Потому что он сделан с душой!- Что в нем особенного?- В нем особенного? Нас всего лишь 2 мужчины и остальные – девочки. Очень весело. Девчонки окружают, помогают, поддерживают. А мы работаем!Одни студенты смело вступали в бой! В подъёме при помощи устройства жумар, которое используется на отвесных скалах, победил Кучканов Никита. Спортсмен смог подняться 14 раз за 3 минуты. Другие - боялись, но тоже делали! На этом видео с "дюкинской скалы" спускается самый крупный спортсмен в лагере, греко-римский борец. Эмоций много, однако бояться на самом деле нечего. За жизнь студентов отвечают профессиональные спасатели. Иван Иванов, спасатель Владимирского поисково-спасательного отряда: «С детства увлекался спортивным туризмом. Имеем допуск на высотные работы, альпинисты, большой стаж, в горы ходили, поэтому можем научить безопасно этому студентов”.С такими профессионалами не пропадешь и голодным не останешься. Фирменным борщом спасателя Алексея Бородулина восхищаются все студенты.-Может есть уже начнем? О, правильно говорит! Наливаем!Да и сами студенты тоже удивили! На конкурсе походных кулинарных блюд и сливочная картошка, и туркменский плов, и туристский вегетарианский салат, лесные рафаэлло и даже пицца.Были и развлечения. Особенно во время вечернего костра. Тут и о родине не забыли - устроили конкурс стихов к 76-ой годовщине Победы. И, конечно, пели любимые песни.Любовь Истратова, Илья Хлудов, “Вести-Владимир».