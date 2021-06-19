Алексей Говырин стал вторым в списке.

На съезде «Единой России», который проходит в эти дни в Москве, партийцы приняли решение, что региональную группу партийного списка №29 на выборах депутатов Госдумы возглавит трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе.Напомним, что Ивановская и Владимирская области объединены в одну территориальную группу. В целом первая пятерка выглядит следующим образом:1) Елена Вяльбе,2) Алексей Говырин (депутат Заксобрания Владимирской области),3) Юрий Смирнов (действующий депутат ГД от Ивановской области),4) Сергей Бородин (депутат Заксобрания Владимирской области),5) Владимир Шарыпов( мэр города Иваново).Напомним, что по итогам внутрипартийных за директора АНО «Центр развития микрорайона Доброград «Город Доброград» Алексея Говырина проголосовали 115 057 человек.