Отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков."Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить", – приводит слова главы ведомства .Котяков напомнил, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов Федерации.Если соответствующее решение принято, то для указанных в документе сотрудников вакцинация становится обязательной, уточнил руководитель ведомства.Котяков отметил, что в случае отсутствия объективных причин для невакцинации, сотрудник может быть отстранен от исполнения своих рабочих обязанностей без сохранения заработной платы.Напомним, что постановлением главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой в городе введена обязательная вакцинация 60% работающих в сфере услуг. Речь идет о работниках торговли, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бытовых услуг, прачечных химчисток, сотрудниках культурных, выставочных, просветительских, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров и прочих.Решение принято в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. В субботу, 19 июня, в Москве выявили рекордное количество зараженных с начала пандемии – 9120 человек. За последнюю недели заболеваемость ковидом в столице выросла в три раза.