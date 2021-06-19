Крушение двухмоторного самолета L-410 в Кемеровской области унесло жизни семи человек, 13 человек пострадали.

Крушение двухмоторного самолета L-410 в Кемеровской области унесло жизни семи человек, 13 человек пострадали.Об этом сообщил представитель экстренных служб региона. По его данным, на борту самолета находилось 20 человек. Семерым из них не удалось выжить в авиакатастрофе, 13 человек получили повреждения. Оба пилота погибли.При этом в региональной прокуратуре заявляют, что на борту самолета, кроме двух пилотов, находились 15 спортсменов-парашютистов. По данным ведомства, четыре человека скончались в результате аварии.Одновременно с этим, Сибирский авиационный поисково-спасательный центр сообщил, что на борту находились 17 спортсменов. По данным агентства, 15 парашютистов получили травмы. Четыре человека, включая двух пилотов, погибли.Инцидент произошел недалеко от села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, однако вскоре у него отказал один из двигателей и он завалился на левый борт.