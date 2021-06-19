Подозреваемый нашел на улице сумку с чужим паспортом, которым воспользовался при оформлении кредита...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в мошенничестве.Предварительно установлено, что в один из коммерческих банков через сеть Интернет с заявкой на оформление кредита обратился неизвестный мужчина. Он предоставил необходимые сведения, после чего ему был одобрен кредит на сумму 500 тысяч рублей. Однако после получения денег в установленные сроки гражданин выплаты не производил. Позже стало известно, что в банк он предоставил ложные сведения.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний неработающий мужчина. Подозреваемый нашел на улице сумку с чужим паспортом, которым воспользовался при оформлении кредита. Чтобы подписать договор, для схожести с фотографией из найденного документа он надел парик. Получив кредитную карту с денежными средствами, злоумышленник снял наличные и распорядился ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93