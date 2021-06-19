Единая Россия показывает способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой, заявил президент Владимир Путин на съезде партии в субботу, 19 июня.

"Единая Россия" показывает способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет ответственность и патриотический настрой, заявил президент Владимир Путин на съезде партии в субботу, 19 июня.По его словам, «Единая Россия» сумела выдержать конкуренцию на выборах всехуровней. Он поблагодарил членов партии за то, что в своей работе и принятии важныхрешений они демонстрируют патриотизм и проявляют ответственность.Президент напомнил, что в декабре2021 года «Единая Россия» отметит свой юбилей — партии исполнится 20 лет. Путинотметил, что за эти годы она прошла все этапы становления, обрела множествосторонников. Все это время «Единая Россия» является крупнейшей политическойсилой, несущей на себе гигантский груз ответственности.Путин заявил, что партия давно занимает лидерские позиции вгосударстве, а ее представители составляют большинство почти во всех органах власти.Он также подчеркнул, что «Единая Россия» играет важнейшую роль в консолидациивокруг общенациональной повестки, которая является главным достоянием страны.Российский лидер считает, что вносимые партией инициативы, демонстрируютее социальную направленность. Об этом говорят принимаемые законопроекты и поддерживаемые "ЕР" различные инициативы волонтеров, экологов, правозащитников ипростых граждан. «Единая Россия», по словам Путина, всегдаориентировалась на механизмы обратной связи при организации своей работы. Это, по мнению президента, одна из важнейших составляющих любой работыполитической направленности.