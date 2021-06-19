За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли ещё пять пациентов. Об этом 19 июня сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе ..

За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли ещё пять пациентов. Об этом 19 июня сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1245 летальных исходов.При этом 32098 пациентов с Covid-19 оправились от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 51 человека.Напомним, что за минувшие сутки медики в области ещё 74 случая ковида.