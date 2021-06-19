Россиянам рассказали о приемах, которые используют торговые сети, чтобы заставить покупателя потратить как можно больше денег.

Россиянам рассказали о приемах, которые используют торговые сети, чтобы заставить покупателя потратить как можно больше денег.По словам экспертов, красиво оформленные витрины, привлекательная реклама и музыка создают приятную атмосферу в торговом зале. Также продавцы используют аппетитные запахи, дегустации, скидки на некоторые товары и различные подборки товаров.Как отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев, на покупателя, среди прочего, большое влияние оказывают розыгрыши подарков, дисконтные карты, программы лояльности и так далее. Это нужно, чтобы вынудить посетителя магазина потратить большую сумму денег, чем он планировал.Кроме того, по словам экспертов, покупателям зачастую настойчиво предлагают просроченные или непопулярные товары. Также цены, указанные в торговых залах, иногда ниже итоговых, которые озвучивают на кассе. Нередко в случаях с фасованным товаром продавцы указывают неправильный вес.Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов уверен: простейший способ обмануть покупателя — дать сдачу в неполном размере. Кроме того, иногда кассиры неоднократно пробивают один и тот же товар, а также завышают цену на дешевые продукты.Эксперты раскрыли также еще несколько способов обмана посетителей магазинов, которые используют продавцы. Например, сотрудники торгового зала взвешивают товар с ошибками, расставляют его нужном им порядке, чтобы на виду были товары, срок годности которых подходит к концу. При этом более свежие продукты продавцы зачастую прячут. Кроме того, некоторые товары, требующие заморозки, иногда покрываются излишним льдом. Таким образом продукт приобретает больший вес.