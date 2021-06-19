В результате ЧП пострадали два сотрудника фабрики.

После взрыва газа на деревообрабатывающей фабрике в Струнино, из-за которого пострадали двое сотрудников предприятия, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ».Напомним, что пожар площадью около 3000 квадратных метров уничтожил готовой продукции на пять миллионов рублей. Также сгорели два цеха и котельная.По информации следователей, на территории, где производится брус, проводились работы по капитальному ремонту.Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, одного из пострадавших госпитализировали с ожогами тела, которые превысили 50%.Как только будет получено разрешение МЧС на производство следственных действий, следователи приступят к осмотру цехов и проведению необходимых следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.Напомним, что вечером 17 июня в 18:27 на пульт пожарной охраны поступил вызов. Звонивший сообщил о возгорании в производственном здании в Александровском районе. К тушению привлекались не только ближайшие пожарно-спасательные подразделения, но и Владимирский пожарно-спасательный гарнизон. На место ЧП выезжал начальник ГУ МЧС России полковник внутренней службы Алексей Купин.На пожаре работало три лафетных ствола, шесть стволов «Б» и пять стволов «А».В 22:23 открытое горение потушили.На месте ЧП работали 27 единиц техники и 49 сотрудников ведомства.