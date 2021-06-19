Анастасия Макеева называет себя любвеобильной. У нее были служебные романы, за ней ухлестывали богатые предприниматели, но она в итоге она счастлива с обычным мужчиной.

Анастасия Макеева называет себя любвеобильной. У нее были служебные романы, за ней ухлестывали богатые предприниматели, но она в итоге она счастлива с обычным мужчиной.Анастасия Макеева давно известна своими заслугами и талантом. Но так громко, как в последнее время, о ней не говорили никогда. Актриса, певица и модель всегда добивалась успехов в профессиональной сфере, за какое бы начинание не бралась. Однако в личной жизни ей совсем не везло, хотя ухажеры у нее всегда были непростые. Все, кроме нынешнего.Простая девушка из КраснодараЛичная жизнь Анастасии Макеевой была далека от идеала. Она была простой девушкой, но очень талантливой, и сразу покорила олимп. Свою первую любовь она встретила почти сразу, как переехала из Краснодара в Москву. Бизнесмен Виталий Федоров был старше ее на шесть лет. Все было идеально, но через четыре года отношений пара распалась. Яркой и харизматичной Анастасии Макеевой не хватило огня в отношениях.Потом она закрутила роман с режиссером Владимиром Нахабцевым, который тоже был старше – и теперь уже аж на 17 лет! Но это не смутило пару. Удивительно, но в этих отношениях первым нашкодил он. Режиссер изменил своей молодой любовнице...Четыре мужаПервый раз под венец Анастасию Макееву повел ее коллега, актер Петр Кислов. Пара познакомилась на съемках сериала "Сеть". Пара развелась спустя лишь семь месяцев. Этот брак Макеева назвала "пробным". Она признавалась в одном из интервью, что ей просто хотелось замуж.Потом были отношения с актером Алексеем Макаровым, но за него она не вышла. Хватило первого мужа актера.Второй раз Анастасия Макеева вышла замуж за Глеба Матвейчука. Они познакомились на уроке вокала. Спустя семь лет брака пара развелась. Во многом этому способствовала злая и властная свекровь.В ноябре 2018 года Анастасия Макеева снова вышла замуж. Об этом союзе она говорила мало.Сейчас актриса и певица снова счастлива в браке. У нее началась новая жизнь. Она вышла замуж за Романа Малькова, далекого от шоу-бизнеса. Когда пара познакомилась, он был еще женат и помогал ей строить загородный дом. После того, как общественность узнала о романе певицы с простым семьянином, в прессе начался скандал.Многие уверены – не в деньгах счастье. Макеева действительно расцвела рядом со своим новым мужем. Да и сам Роман Мальков после развода с супругой Светланой преобразился. Отношения со звездой дали ему глоток воздуха.Но пару не покидают скандалы в прессе, за ними по пятам идет дурная слава разбитой ими многодетной семьи. В эфире одной из телепередач родители Романа Малькова попытались убедить общество, что в прежнем браке он был несчастлив. Кто знает, возможно именно Анастасия Макеева вдохнула в него жизнь?