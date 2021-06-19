В обладминистрации обсудили ход административной реформы.

В 2020 году Белый дом на увольнение 103 чиновников потратил 9,2 млн рублей. Об этом во время слушаний по исполнению бюджета сообщила председатель Счётной Палаты Владимирской области Ирина Тулякова.Текучка кадров при среднесписочной численности в 259 человек составила 40%. Увольняемым перечислялись компенсационные выплаты. Также Ирина Тулякова поставила под сомнение эффективность административной реформы, которая проводится в главном органе исполнительной власти.Курирующий этот вопрос замгубернатора Боцан-Харченко ответил, что процесс идёт в рамках федерального законодательства.«При реорганизации многие сотрудники переходили на новое место работы – в созданный комитет или управление. При этом сокращалась и номенклатура должностей - с 310 до 175. Об эффективности говорить рано. Считаю, что её надо будет оценивать на втором этапе реформы. Отмечу, что мы работаем над ошибками, которые указаны в заключении СП. Мной уже даны необходимые поручения», - резюмировал вице-губернатор.