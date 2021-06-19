По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота», 1981 года рождения, столкнулся с 5 автомобилями, после чего продолжил движение и на ул.Калининской у дома №8 выехал на встречную полосу.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота», 1981 года рождения, столкнулся с 5 автомобилями, после чего продолжил движение и на ул.Калининской у дома №8 выехал на встречную полосу. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107», двигавшегося по своей полосе движения.По состоянию на 18.00 известно об 1 погибшем, пассажире автомобиля "Тойота", и троих пострадавших: водителе автомобиля "Тойота" (госпитализирован), водителе и пассажире автомобиля «ВАЗ» (направлены на амбулаторное лечение).Сотрудники полиции продолжают работать на местах происшествий.Информация уточняется.