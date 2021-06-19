Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя по вопросу бесплатного лекарственного обеспечения его несовершеннолетнего сына.

Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя по вопросу бесплатного лекарственного обеспечения его несовершеннолетнего сына. Мальчик является ребенком-инвалидом, ему рекомендован прием лекарственных препаратов, которыми в рамках социальной поддержки от государства семья ребенка должна обеспечиваться бесплатно. Однако, лекарства несовершеннолетнему пациенту не выдавались и родители вынуждены были приобретать их за свой счёт.В суд направлено исковое заявление о взыскании с Кольчугинской центральной районной больницы и департамента здравоохранения администрации Владимирской области денежных средств, затраченных на лечение ребенка, а также компенсации морального вреда.ФОТО: