В Костромской области на 19 июня ещё 59 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Ковид диагностирован у 25 костромичей. По семь инфицированных ..

В Костромской области на 19 июня ещё 59 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Ковид диагностирован у 25 костромичей. По семь инфицированных выявлено в Нерехте и Костромском районе. Пять – в Буе. Четыре заболевших прибавилось в Галичском районе. По два - в Островском и Парфеньевском районах. По одному – в Красном-на-Волге, Шарье, Кадые, Чухломе, Мантурово, Пыщуге и Поназырево.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22273 человека. В стационарах лежит 223 жителя. На дому лечится 1725 заболевших.За время прививочной кампании Костромская область приобрела 86764 дозы вакцины от коронавирусной инфекции, привиты 78859 человек.