Злоумышленник вскрыл багажник автомобиля ВАЗ-2107 в феврале этого года. Кражу зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одной из торговых точек. Причиненный собственнику ущерб превысил 10 000 рублей.

Злоумышленник вскрыл багажник автомобиля "ВАЗ-2107" в феврале этого года. Кражу зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одной из торговых точек. Причиненный собственнику ущерб превысил 10 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи полицейские задержали 22-летнего жителя Вязниковского района.Фигурант сознался в содеянном. Он вскрыл багажник, забрал из него усилитель звука и набор инструментов, спрятал их в сугробе, после чего отправился отдыхать в бар. Прежде, чем вернуться домой, мужчина забрал усилитель, который сначала установил на свой автомобиль, а затем решил продать. Набор инструментов остался в снегу.В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.