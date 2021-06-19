За прошедшие сутки заболели 74 человека. Больше всего заболевших во Владимире - 17 случаев за сутки. 8 случаев в Гусь-Хрустальном, по 7 в Петушинском, Муромском и Ковровском районах.

За прошедшие сутки заболели 74 человека. Больше всего заболевших во Владимире - 17 случаев за сутки. 8 случаев в Гусь-Хрустальном, по 7 в Петушинском, Муромском и Ковровском районах. По 3 заболевших в Камешковском, Александровском, Юрьево-Польском, Меленковском, Суздальском и Вязниковском районах. По 2 случая заболевания в Собинском, в Гороховецком, Киржачском районах. По одному заболевшему в Судогодском, Кольчугинском, Селивановском районах, а также в городе Радужном. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 508 случаев заболевания.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).Напомним,