Президент Украины Владимир Зеленский напрасно поднял вопрос о вступлении в НАТО, считает бывший посол США Джон Хербст.

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно поднял вопрос о вступлении в НАТО, считает бывший посол США Джон Хербст.Бывший американский дипломат заявил, что украинский лидер совершил ошибку, когда поднял тему присоединения к Североатлантическому альянсу. Джон Хербст напомнил, что этот вопрос был решен еще 13 лет назад в Бухаресте.По его словам, двери НАТО открыты для Украины, однако организация не спешит делать какие-либо шаги в эту страну. В Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву необходимо продолжить реформы.Ранее Зеленский выразил мнение, что Украина . Он уверен: страна не должна "просить" принять ее в НАТО. "Нас нужно приглашать – я считаю, что это честно", – подчеркнул президент. В отношениях с Альянсом Киев выбрал политику желанного гостя, добавил он.Кроме того, Владимир Зеленский назвал присоединение к НАТО . Политик также призвал страны-члены Альянса расширить присутствие в Черноморском регионе, чтобы сдержать развитие России.Напомним, что в 2014 году киевские власти закрепили в конституции курс на вступление Украины в НАТО и Европейский союз. Незалежная сегодня является одной из шести стран, за которыми закреплен статус партнера организации с расширенными возможностями.Некоторые эксперты считают вступление Украины в НАТО "исторически неизбежным". Подробности – в .