Внимание школьников акцентировали на требованиях к управлению двухколесным транспортом.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району провели профилактическую беседу с несовершеннолетними, посещающими школьные летние лагеря.Инспекторы напомнили ребятам основы безопасного поведения на улицах, дорогах и транспорте в период летних каникул, а также напомнили, что означают те или иные дорожные знаки.В летний период значительно увеличивается число травм, полученных несовершеннолетними при управлении велосипедами и другой техникой, в связи с этим внимание школьников было акцентировано на требованиях к вождению велосипедов, скутеров, мопедов.Сотрудники полиции рассказали о том, где и с какого возраста юным водителям разрешается кататься на двухколесных транспортных средствах, как нужно передвигаться по дорогам в качестве пешеходов при отсутствии тротуаров, а также о том, какую опасность несут подвижные игры в непосредственной близости к дороге.Затем инспекторы ГИБДД познакомили ребят с патрульным автомобилем и его оснащением, показали, как работают специальные световые и звуковые сигналы.В завершении встречи полицейские ответили на вопросы ребят и подарили им световозвращатели.