Дознаватели ведомства устанавливают причину произошедшего.

В Вязниковском районе утром 19 июня сгорел частный дом.В 07-25 в селе Барское Татарово на улице Механизаторов загорелся дом №12.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожарные потушили пожар на площади 80 квадратных метров.Как уточнили в пресс-службе МЧС, погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 4 единицы техники, а также 13 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину произошедшего.