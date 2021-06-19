Этот музыкальный инструмент, пожалуй, самый брутальный в мире.

Этот музыкальный инструмент, пожалуй, самый "брутальный" в мире. Обыкновенная строительная пила может звучать, как человеческий голос. Стоит лишь укротить ее скрипичным смычком. Константин Филатов знает, как это сделать.Трудно поверить, что этот рабочий инструмент может так тревожно и даже трагично звучать. В этих металлических звуках можно расслышать человеческий голос и скрипичную партию. Как и у скрипки - у пилы нет ладов, и при малейшем сдвиге смычка звук кардинально меняется. Константин Филатов, музыкант: «Когда низко наклоняешь, лучше играть пониже, а если выше”.Считается, что первыми на пиле заиграли американские лесорубы. А в Нью Йорке и сегодня проводятся фестивали музыкальной пилы. В 2009 году там был зарегистрирован рекорд Гиннеса - 53 музыканта исполнили композицию "Аве Мария".Пила поддается далеко не каждому. Нужен идеальный слух. Константин - профессиональный контрабасист. У него даже была своя группа. Но однажды в Финляндии он купил пилу в музыкальном магазине. Константин Филатов, музыкант: «Сейчас я редко играю на контрабасе. Я уехал из Питера в деревню жить. И, как говорили соседи, теперь ты будешь играть для коров.. Но у меня была пила”.Инструмент редкий. Он достаточно тихий, для выступления на большой сцене.Усилить звук пилы сложно. Поэтому музыкант мечтает создать целый ансамбль "пилачей", чтобы звучать мощнее.Для игры нам понадобится любой скрипичный смычок. Он должен быть хорошо наканифолен, чтобы звук был чистый. Затем мы сгибаем пилу английской буквой S и пробуем играть. Но получается это, конечно, не сразу, потому что это годы тренировок.Девушкам игра на пиле дается намного сложнее. Хотя это был один из любимых инструментов Марлен Дитрих. Поющим легче его освоить, уверен Константин.Музыкант путешествует по России, но больше всего ему нравится приезжать во Владимир - на улицу Георгиевскую. Тихо, и публика благодарная.- Восторг, даже не хочешь - останавливаешься и слушаешь.-Когда заиграл, прямо до мурашек.. Мурашки, ничего себе, говорю!))- Видел как-то по телевизору играли, только на двуручной пиле. А вживую никогда. Очень понравилось.- Это искусство. Каждый может попробовать. Здорово, человек творческий, он нашел в этом себя.Музыка не имеет границ. А в талантливых руках может запеть даже кусок металла. Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. “Вести-Владимир”.