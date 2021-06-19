Прокуратура города Владимира опротестовала локальные акты муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории областного центра.

Прокуратура города Владимира опротестовала локальные акты муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории областного центра.В ходе проверки установлено, что Правила приема детей в детский сад № 54 не в полном объеме соответствовали Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации». В них не было закреплено право преимущественного приема детей на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.Аналогичные нарушения выявлены в Правилах приема детей в детских садах № № 61, 87, 128, 6, 103, 72, 34, 95, 14, 11, 31, 1 и 24.Фото: