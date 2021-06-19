Прокуратура города Владимира опротестовала локальные акты муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории областного центра.
Прокуратура города Владимира опротестовала локальные акты муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории областного центра.
В ходе проверки установлено, что Правила приема детей в детский сад № 54 не в полном объеме соответствовали Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации». В них не было закреплено право преимущественного приема детей на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
Аналогичные нарушения выявлены в Правилах приема детей в детских садах № № 61, 87, 128, 6, 103, 72, 34, 95, 14, 11, 31, 1 и 24.
Фото: