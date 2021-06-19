На мукомольном заводе Владимира, площадь которого составляет 5,5 гектаров, сотрудники МЧС проверили свою готовность к крупному пожару. По легенде учений, развитие пожара несло материальный

На мукомольном заводе Владимира, площадь которого составляет 5,5 гектаров, сотрудники МЧС проверили свою готовность к крупному пожару. По легенде учений, развитие пожара несло материальный ущерб зданию и угрозу жизни сотрудников предприятия. Также условное возгорание представляло опасность для самих пожарных. К тушению условного пожара привлекалось 13 единиц техники и 40 человек личного состава. В ходе учений