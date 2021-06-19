Сообщение о возгорании поступило 18 июня в 20.14. Горело в складском здании рынка, который находится на улице Мещерская. На момент прибытия подразделений наблюдался дым в здании из-за тления

Сообщение о возгорании поступило 18 июня в 20.14. Горело в складском здании рынка, который находится на улице Мещерская. На момент прибытия подразделений наблюдался дым в здании из-за тления утеплителя. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, – информируют в пресс-службе МЧС. К ликвидации пожара привлекалось