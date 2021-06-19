Накануне сотрудники отдела транспорта провели проверку соблюдения «масочного» режима в городском общественном транспорте.

Накануне сотрудники отдела транспорта проверили, как владимирцы соблюдают «масочный» режим в городском общественном транспорте. В ходе рейда проверили 17 автобусов и троллейбусов. Экипажи общественного транспорта во время работы находились в масках, как и большинство пассажиров. С пассажирами, которые на момент проверки были без масок, проведены профилактические беседы, после чего пассажиры также надевали маски. Протоколов об административных правонарушениях не составлялось.Согласно требованиям Роспотребнадзора, в настоящее время в местах массового пребывания граждан (общественный транспорт, магазины, предприятия общественного питания и сферы услуг) установлено обязательное ношение масок.Напомним, с