Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 508 человек.

Во Владимирской области на 19 июня подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом, что на 13 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 горожан. Ещё 8 жителей подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, по 7 - в Петушинском, Муромском и Ковровском районах. По 3 инфицированных выявили в Камешковском, Александровском, Юрьев-Польском, Меленковском, Суздальском и Вязниковском, по 2 - в Собинском, Гороховецком и Киржачском районах. По одному заболевшему ковидом прибавилось в Судогодском, Кольчугинском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 508 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7864 случая во Владимире, 4168 - в Гусь-Хрустальном районе, 3787 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.