Мероприятие, приуроченное во Всемирному дню детского футбола, состоялось в рамках акции «Каникулы с Общественным советом».

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области в преддверии Всемирного дня детского футбола, который отмечается 19 июня, в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» состоялся товарищеский матч по футболу. На поле вышли команды полицейских и юнармейцев.Главная цель спортивного мероприятия, проведенного при поддержке Общественного совета при МО МВД России «Гусь-Хрустальный» - пропаганда здорового образа жизни и патриотическое воспитание подростков.Представители Общественного совета при ОМВД Наталья Турнаева и Илья Дуквин обратились к спортсменам со словами приветствия, отметив важность проведения подобных встреч.Футболисты показали отличную технику владения мячом, высокий уровень спортивной подготовки и командный дух.По итогам футбольного турнира победу одержала команда юнармейцев. За участие в товарищеском матче общественники вручили командам кубки и медали.В завершении встречи полицейские и представители общественного совета поблагодарили юных спортсменов за игру и пожелали спортивной удачи футбольной команде.