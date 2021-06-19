На 13 человек больше, чем накануне – 18 июня. Новые случаи зафиксированы во Владимире – 17, в Гусь-Хрустальном – 8, в Петушках – 7, в Муроме и Коврове – также по 7 зараженных. В

На 13 человек больше, чем накануне – 18 июня. Новые случаи зафиксированы во Владимире – 17, в Гусь-Хрустальном – 8, в Петушках – 7, в Муроме и Коврове – также по 7 зараженных. В Камешкове, Александрове, Юрьеве-Польском, Меленках, Суздале, Вязниках – по 3. По 2 – в Собинке, Гороховце и Киржаче. В Судогде, Радужном, Кольчугине