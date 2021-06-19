Каждый из представленных кандидатов хорошо знает направление, за которое отвечает, заявил председатель Государственной Думы.

Каждый из представленных кандидатов хорошо знает направление, за которое отвечает, заявил председатель Государственной Думы.Президент России Владимир Путин в ходе съезда "Единой России" предложил включить в федеральную часть партийного списка кандидатов на думских выборах министра обороны Сергея Шойгу, главу МИДа Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба Общероссийского народного фронта Елену Шмелеву.«Это люди, которые хорошо известны среди тех, с кем работают – в сферах образования, здравоохранения, в областях, связанных с материнством, детством. Главное, что они хорошо знают проблемы той сферы, которая требует развития", – прокомментировал Вячеслав Володин.Спикер отметил инициативы Кузнецовой по поддержке многодетных. Говоря о Шмелевой, председатель ГД напомнил, что она посвятила себя сфере образования. Также Володин указал на ее профессиональные инициативы в этой отрасли.Не вызывает сомнений и профессионализм главврача Коммунарки Проценко, сказал спикер Госдумы. "Он себя показал в самое тяжелое время. Он не только профессионал, он посвятил себя служению людям", – сказал политик.Володин напомнил, что Шойгу возглавлял МЧС, решал вопросы в сложных ситуациях, а сейчас занимается вопросами обороны страны. Глава военного ведомства участвовал в выборных кампаниях, хорошо знает регионы, добавил председатель ГД.Участие Лаврова в выборах также крайне необходимо, уверен Володин. Спикер назвал министра иностранных дел человеком с именем и доверием, который делает все для защиты интересов страны."Совершенно очевидно, что эта пятерка сочетает в себе и доверие, и профессионализм в каждой сфере, и умение решать вопросы – это самое главное", – заключил председатель Государственной Думы.