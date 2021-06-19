34-летняя женщина на одном из популярных сайтов заказала маникюрный аппарат. Оплатила покупку сразу же, потом получила посылку. Однако в коробке вместо ее заказа оказались розетки и бутылка с

34-летняя женщина на одном из популярных сайтов заказала маникюрный аппарат. Оплатила покупку сразу же, потом получила посылку. Однако в коробке вместо ее заказа оказались розетки и бутылка с жидкостью. Когда женщина пыталась позвонить продавцу, его номер оказался заблокирован. Таким образом жительница Юрьева-Польского отдала неизвестному 5 тысяч рублей. Ситуацию просто так она не оставила и обратилась