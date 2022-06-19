За него проголосовали делегаты 32-й региональной конференции «Единой России».

Александр Авдеев стал официальным кандидатом от ЕР на выборы губернатора. За него проголосовали делегаты 32-й региональной конференции «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.Действующий врио губернатора Александр Авдеев в ходе своего выступления на конференции назвал своей главной задачей устранение факторов, которые сдерживают развитие экономики региона, потому что Владимирский регион обладает большим экономическим потенциалом.