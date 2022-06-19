На фигурантов возбуждены уголовные дела.

Жители Владимира угоняли машины и сдавали их в металлолом. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.С заявлением о краже автомобиля «ГАЗ» в отдел обратился владелец машины. Он заявил, что автомобиль стоял около дома на улице Лакина.«Оперативники нашли потенциальных преступников. Ими оказались двое владимирцев: 24 и 35 лет. В ходе разбирательств полицейские установили их причастность ещё к одному угону. На проспекте Строителей злоумышленники украли «ВАЗ», - уточнили в ведомстве.Представляясь владельцами легковушек, подозреваемые, при помощи эвакуатора, сдавали железных коней в металлолом.На фигурантов возбуждены уголовные дела.