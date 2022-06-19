«Единая Россия» выдвинула Александра Авдеева в качестве кандидата на выборы губернатора Владимирской области. Это произошло на партийной конференции 19 июня. За нынешнего врио главы

«Единая Россия» выдвинула Александра Авдеева в качестве кандидата на выборы губернатора Владимирской области. Это произошло на партийной конференции 19 июня. За нынешнего врио главы региона проголосовали 87 делегатов, тогда как его конкуренты Дмитрий Рожков и Алексей Русаковский набрали 4 и 5 голосов. Все биллютени признали действительными, голосование признано состоявшимся. «Понимаю, что груз ответственности большой. Но