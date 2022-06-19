Отвечает руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин.

Как работает закон о «гаражной амнистии»? Распространяется ли он на некапитальные строения? Каковы сроки действия «гаражной амнистии»? Какие гаражи подпадают под закон о «гаражной амнистии»?Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин:- Во Владимире много капитальных гаражных кооперативов. Закон о «гаражной амнистии» не распространяется на некапитальные гаражи. Железные «ракушки» в силу закона не являются объектами капитального строительства.В целом, в рамках «гаражной амнистии», существуют 3 ограничения. Во-первых, как я уже упомянул, гараж должен быть капитальным. Иными словами, иметь неразрывную связь с землёй – обладать фундаментом. Гаражную «ракушку» легко может перевести с места на место кран, без существенного вреда. Во-вторых, гараж, попадающий под «амнистию», должен быть построен до 29-го января 2004 года. В-третьих, он не должен быть признан «самовольной постройкой». Если администрация посчитала, что гараж возвели самовольно и по суду его снесли, то вы уже не сможете его оформить.Как и в любом законе есть «но». Некапитальный гараж всё же можно оформить, но лишь в том случае, если он находится на территории ГСК (гаражно-строительного кооператива). Если земельный участок в своё время был предоставлен этому гаражному обществу, то можно оформить и земельный участок, и гараж на нём одновременно.Стоит сказать про ещё одно ограничение – если в определённом месте, где стоит гараж, утверждён проект межевания территории. В наше время жизнь течёт динамично, постоянно происходит развитие. Сегодня в одном месте стоит ГСК, завтра – город решит, что здесь должна быть трасса. Соответственно, разрабатывается проект межевания территории. В нём устанавливаются «правила игры», прописывается где будет проходить дорога, и т.д. Если проект межевания на эту территорию утверждён, то там невозможно утверждение схемы, соответственно – невозможно предоставление земельного участка.