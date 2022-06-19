Наташа Королева в личном блоге пощеголяла постройневшей фигурой.

Наташа Королева в личном блоге пощеголяла постройневшей фигурой.Слухи о расставании исполнительницы хита "Маленькая страна" и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) ходят давно. Два года назад пересуды начались с новой силой, когда оказалось, что в отсутствие жены артист водит домой сомнительных девиц и даже вступает с ними в интимные отношения. Любовница танцовщика объявила об этом во всеуслышание в эфире "Пусть говорят". Однако Наташа Королева смогла простить супруга.С тех пор пару разводят регулярно. В очередной раз о разладе у звездной четы засудачили на днях, когда оказалось, что певица кинула мужа дома и в одиночку укатила отдыхать.Как оказалось, Наташа Королева уехала на оздоровительный курорт, где восстанавливала форму: много гуляла на свежем воздухе, проходила курс массажей, пила воду из целебных источников. За неделю, по словам звезды, она потеряла три килограмма, у нее ушли отеки и нормализовался сон.На радостях Королева решила показать фигуру и сняла себя в одних трусах, игриво прикрыв грудь рукой. Правда, некоторые в Сети посчитали, что все-таки 49-летней артистке не пристало совать в камеру дряхлые "буфера".Впрочем, несмотря на критику, певица продолжает радоваться жизни и в восторге от своего внешнего вида. Правда, видимо, детокс у артистки был и от соцсетей. Вернувшись с отдыха, Наташа Королева с ужасом обнаружила, что публика уже поставила крест на ее браке."Пока я была в пятидневном путешествии оздоровительном, меня уже и развели с Серегой, и придумали мне уже каких-то новых женихов", – жалуется Наташа Королева.Однако, по словам звезды, она знает особенные рецепты семейного счастья. "Поэтому все эти рассказочки и байки не про нашу прекрасную семью", – констатировала артистка.