Николай Цискаридзе столкнулся с критикой после того, как стал ведущим шоу Сегодня вечером.

Николай Цискаридзе столкнулся с критикой после того, как стал ведущим шоу "Сегодня вечером".После бегства Максима Галкина из России руководство Первого канала задумалось о его замене на поприще телеведущего. Вакантное место фронтмена программы "Сегодня вечером" занял Николая Цискаридзе. Однако танцору пришлось столкнуться с массой хейта из-за этого. Так, многие заявили, что мужчина не справляется со своей задачей и точно не сможет затмить супруга Аллы Пугачевой.Стоит отметить, что сам Цискаридзе старается не обращать внимание на хейтеров. Он убежден, что находится на своем месте и ничего не собирается менять. Более того, балетная жизнь закалила характер Николая, а потому он сам может преподать урок любому недоброжелателю, наградив его колким словцом. Из-за этого танцора даже считают злым, а потому обсуждают его исключительно в кулуарах.По всей видимости, Цискаридзе решил работать с языком, борясь с хейтерами. По словам звезды балета, у него очень злой язык, а поэтому он не советует с ним связываться. "Кличка, данная мной, – не отмыться", – заявляет он. Стоит отметить, что народ любит едкие шуточки артиста, однако мало кто хотел бы оказаться на месте "жертвы" острого языка Цискаридзе.Кстати, его высказывания не раз вызывали неодобрение народа. Так, некоторые даже считали, что Николай не может претендовать на должность руководителя танцевальной школы. Однако балерун сносил критику с гордо поднятой головой.Кстати, привлекает внимание Цискаридзе не только высказываниями, но и внешностью. Звезда балета обладает шикарной длинной шевелюрой, которая уж очень нравится публике. По словам артиста, он напуган даже мыслью об обрезании волос, поскольку фанаты не простят ему этого. "Мне будут вынимать мозг", – сетует Николай на невозможность сменить имидж.