Жуткая новость пришла с Украины – в Раде проголосовали за запрет российской музыки и книг.

Жуткая новость пришла с Украины – в Раде проголосовали за запрет российской музыки и книг.Депутат парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины проголосовала за запрет на ввоз и распространение российской издательской продукции. Помимо этого, теперь в Незалежной невозможны выступления артистов – граждан РФ. Исключение может коснуться только тех, кто открыто осуждает спецоперацию.Также российскую музыку теперь нельзя будет использовать в украинских медиа. Да и частное использование Аллы Пугачевой, Григория Лепса, Тимати, Димы Билана, Полины Гагариной и других замечательных артистов-россиян оказалось под угрозой. Согласно закону, публично слушать русскую музыку будет запрещено – то есть, выходит, теперь любого подростка могут привлечь к отвественности за хит Егора Крида из колонки?Видимо, украинцам придется довольствоваться хитами соотечественников – один Макс Барских чего стоит! Правда, все хиты артиста на русском языке, а вот недавняя песня но мове с трудом набрала и сто тысяч прослушиваний. Ну что ж, как говорится, чем богаты.Напомним, ранее на Украине решили создать Совет по декоммунизации и дерусификации. Планируется, что эти процессы будут проходить в стране цивилизованно, а значит, региональные власти будут согласовывать с организацией снос памятников русским и советским деятелям культуры и политики. Однако пока о цивилизованности можно только мечтать.